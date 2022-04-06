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قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 01:15 مساء
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم
الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة في قصر قرطاج. (أرشيفية: رويترز)
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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.

وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية رغم عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن الرئيس التونسي قوله أيضا إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.

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وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، والأربعاء الماضي، حل نهائيا البرلمان.

كما أعلن نهاية العام 2021 خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية، تشمل أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين، وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.
 

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