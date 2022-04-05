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السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 03:23 مساء
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في جوبا. (أرشيفية - رويترز)
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قالت وكالة السودان للأنباء إن السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية، توضع بالبنك المركزي، لدعم استقرار سعر الصرف، وذلك خلال زيارة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للسعودية، حيث يشارك في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربي في جدة.

وذكرت الوكالة أن الوزير سيلتقى بنظيره السعودي لبحث التعاون المشترك وترتيبات الوديعة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت وكالة السودان للأنباء، «من المتوقع أن يتوج لقاء وزيري المالية السوداني والسعودي، بنتائج إيجابية ستنعكس على الاقتصاد السوداني».

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وفي وقت سابق أمس، توجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفدٍ مشترك يضم بنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربي، التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من الرابع إلى التاسع من أبريل الجاري، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة إن الزيارة ستشهد ترتيبات الحصول على الوديعة التي من المتوقع أن تدعم «استقرار سعر الصرف بالسودان، بعد نجاح تدخلات البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي للبنوك السودانية لمقابلة الطلب على العملات الأجنبية».

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