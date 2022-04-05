طرفا النزاع في اليمن يتبادلان اتهامات بخرق الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون، اتهامات بخرق الهدنة في البلد الغارق في الحرب، للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار المفترض أن يستمر لشهرين.

وتمثّل الهدنة التي تشمل أيضًا السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، وفق وكالة فرانس برس.

وبدت جبهات القتال الرئيسية هادئة منذ بدء سريان الهدنة، لكنّ وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، تحدّث الثلاثاء عن «خروقات»، وكتب في تغريدة بالإنجليزية على تويتر «لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا لكنّها مهددة بخروقات الحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة»، من دون تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات، بينما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين ن بهذا الشأن.

غير أن وسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأنه «تم رصد خروقات» للهدنة يومي الأحد والإثنين، متهمين التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات في شمال وغرب البلاد.

والسبت دخلت الهدنة، وهي لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

مشاورات في العاصمة السعودية حول مستقبل السلام في اليمن

ويجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل السلام في اليمن، لكن بغياب الحوثيين.

وفي كلمة ألقاها في مأدبة إفطار حضرها مسؤولون حكوميون يمنيون، دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الإثنين، الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، موضحًا «أقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني».

وتابع «كنت أتمنى أن يلبي الحوثيون هذه الدعوة من الأشقاء في مجلس التعاون، وأن يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة، ومن هنا أدعوهم مرة أخرى لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني، الذي يعاني في داخل وخارج اليمن من جراء هذه الحرب المستمرة».

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014 ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، بينما يسيطر التحالف العسكري الذي يقدم الدعم لقوات الحكومة على الأجواء اليمنية.

وتسبّب النزاع على السلطة بين الحكومة والمتمردين المدعومين من إيران منذ بدايته في منتصف 2014، بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

بنود اتفاق الهدنة في اليمن

وتتضمّن بنود اتفاق الهدنة التي تم التوصّل إليها برعاية الأمم المتحدة، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة (غرب) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.

وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ» الإثنين، أكد المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ، أن كافة الأطراف أظهرت مرونة، رغم أن هذه الأطراف «لم تحصل على ما تريد بالكامل»، مضيفًا «أعتقد أنها لحظة محورية حقًا لليمن. وأعتقد أن ما تقوم به هو منح اليمنيين فترة راحة بعد سبع سنوات من الصراع».

ودخلت الأحد والإثنين سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، كما توقّع الحوثيون أن تبدأ الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة خلال أيام.

ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.

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ومع اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على الواردات، تقول منظمات الإغاثة إن الوضع سيزداد سوءًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا التي تنتج ما يقرب من ثلث إمدادات القمح اليمني.

ترحيب حذر من اليمنيين

ولاقت الهدنة ترحيبًا حذرًا من اليمنيين الذين يأملون في ثباتها ولكنّهم لا يعولون كثيرًا على ذلك استنادًا إلى تجارب سابقة.

وفي صنعاء، قال الطالب حسام فتحي (24 عاما)، إن «الهدنة إذا استمرت وهناك نية صادقة من الجميع، أعتقد أن الأمور ستفرج وسيعود الأمن والأمان لهذا البلد».

وفي الحديدة، اعتبر عبدالعزيز (45 عاما) أن «الهدنة تبدو مستحيلة. لم تقتلنا الحرب بعد، لكن قد يقتلنا الجوع».