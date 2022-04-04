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سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن للمرة الأولى منذ 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 02:14 مساء
سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن للمرة الأولى منذ 3 أشهر
محطة وقود في العاصمة اليمنية صنعاء. 9 مارس 2022, (أ ف ب)
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دخلت سفينتان محملتان بالوقود للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، وخصوصا العاصمة صنعاء، أزمة وقود خانقة منذ أشهر، فيما يتهم المسلحون الموالون لإيران، التحالف بقيادة السعودية الذي يفتش السفن منعا لتهريب السلاح للحوثيين، باحتجاز ناقلات الوقود منذ بداية العام.
وقالت «شركة النفط اليمنية» التابعة لسلطة الحوثيين، في بيان الإثنين، «وصلت الآن إلى (...) ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر بعد احتجازها لمدة 32 يوما، فيما لا تزال سفينتا بنزين إسعافيتين بمنطقة احتجاز التحالف».

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة وصول سفينة أخرى تحمل اسم «سيبلاندر سافير»، وذلك «بعد احتجازها لمدة 88 يوما».

الهدنة تدخل حيز التنفيذ
وتقود السعودية منذ 2015 التحالف العسكري دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

والسبت دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ولم يفد أطراف النزاع بوقوع مواجهات أو أعمال عنف منذ بدء سريان الهدنة.

وتضمنت بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من والى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.

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يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، بينما يسيطر التحالف العسكري على الأجواء اليمنية.

وقال الناطق باسم «شركة النفط اليمنية» عصام المتوكل، لوكالة «فرانس برس»، إن كميات الوقود في السفن التي سيُسمح لها بإفراغ حمولاتها «لن تقضي على الأزمة بشكل كامل كون الاحتياج كبير للمشتقات النفطية (...) ولكن يمكنها أن تخفف من حدتها».

وفي هذا السياق، أشاد منسق الشؤون الانسانية في اليمن ديفيد غريسلي، في بيان بالسماح بدخول السفن، قائلا «أرحب بالالتزام بالسماح بمرور سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.. هذه الموانئ هي نقاط دخول مهمة للوقود والغذاء والسلع الاساسية الاخرى إلى اليمن».

كما رأى أن استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء «بمثابة أخبار مرحب بها من قبل العديد من اليمنيين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينتظرون فرصة للحصول على العالج الطبي أو التعليم في الخارج وللعائلات التي كانت تأمل في لم شملها خلال شهر رمضان».

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