ملك الأردن لبينيت: ضرورة إيجاد «التهدئة الشاملة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد ضرورة «إيجاد تهدئة شاملة» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بعد أيام من توترات على خلفية هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وعمليات عسكرية إسرائيلية قتل فيها فلسطينيون.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله تلقى الأحد اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسرائيل أكد خلاله على «أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية». وشدد الملك على «ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدث عنفًا وتؤجج الصراع، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام»، بحسب «فرانس برس».

تسهيل الإجراءات لتمكين المصلين

وأشار إلى «أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات، بخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف».

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ونشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات في الضفة الغربية وكثّف عمليات الاعتقال بعد الهجمات الأخيرة .

وعبّر العاهل الأردني خلال استقباله في عمان الأربعاء الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن إدانة بلاده «للعنف بجميع أشكاله» الذي «يدفع ثمنه الفلسطينيون والإسرائيليون»، مشيرًا الى أن استمرار الصراع بين الطرفين يوفر «تربة خصبة للتطرف».