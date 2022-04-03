وفد وزاري من الجامعة العربية يتوجه إلى موسكو الإثنين لبحث الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

تتوجه مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا إلى موسكو غدًا الإثنين لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن وزراء خارجية كل من الجزائر والأردن والسودان والعراق ومصر، فضلًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتوجهون إلى موسكو لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا

وبحسب بيان لوزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، فإن الوزراء العرب سيستمعون إلى «مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولًا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف».

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