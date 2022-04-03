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الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 05:08 مساء
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين. (أ ف ب)
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قال الأمير الأردني حمزة بن الحسين في بيان الأحد 3 أبريل 2022 إنه تخلى عن لقب أمير.

واجه الأمير حمزة، الوريث السابق للعرش، العام الماضي تهمًا بمحاولة استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن، وفق «رويترز».

 رسالة اعتذار 
أعلن الديوان الملكي الأردني، في 8 مارس، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تلقى رسالة اعتذار من أخيه، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، على وقع الأزمة التى حدثت في أبريل من العام الماضي التي عرفت باسم قضية «زعزعة أمن المملكة» و«قضية الفتنة».

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وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه بناء على طلبه، بحسب  وكالة الأنباء الأردنية.

كيف بدأت القضية
وباشر المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، في 14 أبريل الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في «مخطط لزعزعة استقرار الأردن»، لأشخاص من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ«المعارضة الخارجية».

تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الأسماء التي وردت في التحقيقات الأولية، برز اسم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي في الرابع من أبريل أنه (حمزة) «خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن».

وأضاف الصفدي أن ملك الأردن عبدالله الثاني «ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، من أجل التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، وثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتعتبر خروجًا على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها».

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