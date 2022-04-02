«العفو الدولية» تندد بعزم تركيا نقل ملف قضية خاشقجي إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

نددت منظمة العفو الدولية، غير الحكومية، بعزم أنقرة على أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا العام 2018.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو في بيان، «اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية... سترسله تركيا عن علم وبشكل طوعي إلى أيدي مَن يتحملون مسؤولية» مقتله، بحسب «فرانس برس».

رأي إيجابي بشأن نقل الملف إلى السعودية

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الجمعة، أنه سيعطي رأيًا إيجابيًا بشأن نقل الملف إلى السعودية بعدما طلب مدعي عام إسطنبول «إغلاق ملف» قضية خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا العام 2018.

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وبحسب وكالة أنباء «دي إتش إيه» الخاصة، قال المدعي العام إن «القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، ذلك أن المتهمين أجانب». وقالت منظمة العفو إن «السعودية رفضت مرارًا التعاون مع المدعي العام التركي، ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة».

وتسببت عملية قتل خاشقجي، الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة، التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرب من الرياض.