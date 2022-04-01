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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 09:27 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل
فلسطينيون يتظاهرون ضد استيلاء الاحتلال على أراض في الضفة الغربية المحتلة، 1 أبريل 2022، (ا ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد مواطن (29عاما) برصاص الاحتلال الحي في وسط مدينة الخليل». واندلعت مواجهات في وسط الخليل بين سكان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن اسم الشاب أحمد يونس صدقي الأطرش، 29 عامًا، وهو اسير محرر قضى ثماني سنوات في السجون الإسرائيلية، وأضافت: «كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا».

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 70 شخصا أصيبوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الخميس في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية.

والخميس قتل فلسطينيان على الأقل في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما قتل فلسطيني آخر بعدما طعن إسرائيليا على متن حافلة في حادثة منفصلة جنوب بيت لحم.

وسبق أن دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة «إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون»، محذرا من «التداعيات الخطيرة لجريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم» بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرات بجروح، ومن «السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وما يشكله ذلك من انتهاك لحرمة المسجد واستفزاز لمشاعر المسلمين عشية استقبالهم لشهر رمضان الفضيل».

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