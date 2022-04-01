لبنان واليمن وفلسطين والسودان يعلنون السبت أول أيام شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كل من لبنان واليمن وفلسطين والسودان، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون غدا السبت أول أيام الشهر الكريم في هذه البلاد، وفق ما أعلن مركز الفلك الدولي.

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وأن غدا السبت هو غرة شهر رمضان للعام 1423 هجرية، مهنئة الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الكريم.

- دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا

- الكويت والبحرين تعلنان السبت أول أيام شهر رمضان

- السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية الهلال

- 3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان

- سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

وشارك في احتفال دار الإفتاء الليبية برؤية هلال شهر رمضان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من وزراء الحكومة والمسؤولين، وألقى الدبيبة كلمة بالنناسبة هنأ فيها الليبيين بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأعلنت عدد من الدول رؤية هلال شهر رمضان، واعتبار غد السبت أول أيام الشهر الكريم، وتشمل هذه الدول «الكويت والبحرين، والسعودية، والإمارات، والعراق، وقطر، وسورية ومصر».

فيما تعذر رؤية الهلال، في كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي والأدن، ليكون الأحد أول أيام الشهر الكريم في تلك الدول.