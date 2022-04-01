غوتيريس يأمل أن تتيح الهدنة في اليمن إطلاق عملية سلام

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الجمعة، بإعلان هدنة بين طرفي النزاع في اليمن، آملا أن تتيح إطلاق عملية سياسية لسلام دائم في هذا البلد.

وصرح غوتيريش للصحافيين «ينبغي الآن استخدام هذه الاندفاعة» للتأكد من «التزام (هذه الهدنة) في شكل تام وتمديدها»، مضيفا «هذا يثبت أنه حتى حين تبدو الأمور مستحيلة، يصبح السلام ممكنا حين تتوافر إرادة التسوية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيين، توافقوا على هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ السبت مع احتمال تجديدها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، إن «أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران تدخل حيِّز التنفيذ غداً (السبت) الثاني من أبريل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن»، مضيفًا أن «الهدنة قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف».