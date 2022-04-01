غدا السبت أول أيام رمضان في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مفتي الديار المصرية شوقي علام اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت هو أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد استطلاع الهلال.

وبالمثل، أعلنت الكويت والبحرين، والسعودية، والإمارات، والعراق، وقطر، وسورية رؤية هلال شهر رمضان، بعد استطلاعه الليلة، ليكون غدا السبت، أول أيام الشهر الفضيل.

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فيما تعذر رؤية الهلال، في كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي والأدن، ليكون الأحد أول أيام الشهر الكريم في تلك الدول.