سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سورية رؤية هلال شهر رمضان، بعد استطلاعه الليلة، ليكون غدا السبت، أول أيام الشهر الفضيل.

فيما أعلنت الأردن، تعذر رؤية الهلال، ليكون الأحد أول أيام الشهر الكريم، وفق ما نقل مركز الفلك الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الكويت والبحرين و المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وقطر، رؤية هلال شهر رمضان، بعد استطلاعه الليلة، ليكون غدا السبت، أول أيام الشهر الفضيل.

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فيما أعلنت سلطنة عمان و إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان، لتعلن الأحد أول أيام الشهر الكريم، وفق ما نقل مركز الفلك الدولي.