الكويت والبحرين تعلنان السبت أول أيام شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الكويت والبحرين، رؤية هلال شهر رمضان، بعد استطلاعه الليلة، ليكون غدا السبت، أول أيام الشهر الفضيل.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وقطر، رؤية هلال شهر رمضان، بعد استطلاعه الليلة، ليكون غدا السبت، أول أيام رمضان.

فيما أعلنت سلطنة عمان، تعذر رؤية هلال شهر رمضان، لتعلن الأحد أول أيام الشهر الكريم، وفق ما نقل مركز الفلك الدولي.

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وكانت ثلاث دول آسيوية هي إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أعلنت في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ليبدأ الشهر الكريم لديها بعد غد الأحد.