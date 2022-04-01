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تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 02:55 مساء
تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي
الرئيس قيس سعيّد وراشد الغنوشي في قصر الرئاسة. 15 نوفمبر 2019. (أ ف ب)
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أعلن مكتب رئيس حزب النهضة، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الجمعة، أن شرطة مكافحة الإرهاب استدعت راشد الغنوشي للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وفقا لوكالة «رويترز».

وجاء الاستدعاء أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان الرئيس سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان، وأثارت الجلسة حنق سعيد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة، وقال شهود إن عددا من النواب وصلوا بالفعل إلى مقر التحقيق في جرائم الإرهاب في بوشوشة بالعاصمة تونس وتجمع بعض النواب الآخرين لمساندة زملائهم.

وقال الرئيس قيس سعيد في وقت متأخر من مساء الخميس إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بينما عبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الخميس، عن رفضه قرار الرئيس حل البرلمان، مؤكدا أن المجلس التشريعي سيواصل نشاطه.

وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «نعتبر أن البرلمان قائم، والرئيس ليس من حقه الدستوري حل البرلمان»، وكان الرئيس التونسي أعلن أمس الأربعاء حل مجلس نواب الشعب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

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