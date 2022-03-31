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الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 06:54 مساء
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي. (أرشيفية: الإنترنت)
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عبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، عن رفضه قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، مؤكدا أن المجلس التشريعي سيواصل نشاطه.

وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «نعتبر أن البرلمان قائم، والرئيس ليس من حقه الدستوري حل البرلمان».

وكان الرئيس التونسي أعلن أمس الأربعاء حل مجلس نواب الشعب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

وانقطعت الاتصالات على منصتي «زووم» و«تيمز» للاتصال المرئي والسمعي في تونس أمس، بالتزامن مع سعي أعضاء البرلمان المعلق عقد جلسة عبر الإنترنت في تحدٍ للرئيس للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة.

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