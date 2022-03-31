مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل، صباح الخميس، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «فتى فلسطينيًا (17 عامًا) وشابًا آخر (23 عامًا) استُشهدا متأثرين بجروحهما» بعدما أصيبا «برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية».

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن «قواته وشرطة حرس الحدود دخلوا صباح اليوم الخميس مخيم جنين للاجئين لاعتقال مطلوبين وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا».

وأضاف الجيش «رد مقاتلو الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وأصابوا المسلحين. كما أصيب أحد أفراد الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نقل على إثرها للعلاج في المستشفى».