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التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 11:15 مساء
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان
قوات تابعة للتحالف العسكري في اليمن. (الإنترنت)
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، مساء الثلاثاء، أنّه سيوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك عشية انطلاق مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث باسم التحالف إعلانه «وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الأربعاء 27 مارس»، وذلك «تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام».

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