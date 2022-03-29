5 قتلى في هجمات بإحدى ضواحي تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسعفون إسرائيليون، الثلاثاء، أن خمسة أشخاص قُتلوا في هجمات بالأسلحة النارية في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل أبيب.

وقال رئيس جهاز الإسعاف الإسرائيلي إيلي بن «للأسف أحصينا خمسة قتلى» في هجوم هو الثالث في إسرائيل خلال أسبوع. ووقعت الهجمات في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، وأسفت كذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بحسب «فرانس برس».

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان «يظهر من التحقيق الأولي أن إرهابيا أطلق النار على مواطنين في شارع هشنايم في مدينة بني براك وأصاب عدة مواطنين إصابات حرجة. من هناك انتقل إلى شارع هرتسل وأطلق النار على مواطنين آخرين. قامت قوة من الشرطة بتحييده». وقالت كذلك إنها «تلقت بلاغا بشأن إطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان» وإن قواتها انتشرت في المكان.

مقتل شرطيَين إسرائيليَين في مدينة الخضيرة

تأتي الهجمات بعد إطلاق نار، الأحد، أسفر عن مقتل شرطيَين إسرائيليَين في مدينة الخضيرة الشمالية، وأعلن تنظيم «داعش»، الإثنين، مسؤوليته عن هجوم في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية، وفق بيان نشرته وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له.

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وقال التنظيم في البيان «قُتل عنصران من الشرطة اليهودية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج» لمقاتلين تابعين له،.

وبحسب مسعفين والشرطة الإسرائيلية، قتل إسرائيليان برصاص اثنين في المدينة شمال فلسطين، قبل «تحييدهما» من قبل قوات الشرطة. وتزامن الهجوم مع قمة «تاريخية» دعت لها السلطات الإسرائيلية، شارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وعدد من نظرائه العرب.