السعودية تنتظر «خطوات جادة» من الحوثيين قبل التعاطي مع الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السعودية، الثلاثاء، أنها تنتظر «خطوات جادة» من قبل الحوثيين في اليمن قبل التعاطي مع مبادرة الهدنة التي طرحها الحوثيون السبت لوقف ضرباتهم التي استهدفتها.

وقال دبلوماسي سعودي فضل عدم ذكر اسمه إن الرياض «تنتظر خطوات جادة من الحوثيين قبل التعاطي مع مبادرة الهدنة»، مشيرا إلى اتفاق تبادل أسرى محتمل خلال الأيام المقبلة، وفق «فرانس برس».

هدنة لمدة ثلاثة أيام

أعلن الحوثيون السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام وعرضوا محادثات سلام شرط أن يوقف السعوديون غاراتهم الجوية والحصار المفروض على اليمن ويسحبوا «القوات الأجنبية». ولم يعلق التحالف بعد على الإعلان.

وتزايدت التكهنات بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وكان الحوثيين أعلنوا مساء الأحد عبر تويتر عن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

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وكتب عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في تغريدة على تويتر إنه جرى «التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة».

وأوضح المرتضى أن الصفقة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من الطرف الآخر، بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين. وبحسب المرتضى فإنه من بين الأسرى أيضا شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

لم يجرِ التوصل إلى اتفاق نهائي

ولكن من جانبه قال هادي هيغ، مسؤول ملف الأسرى لدى الحكومة المعترف بها دوليا إنه لم يجرِ التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وقال هيغ عبر تويتر «لم يتم الاتفاق النهائي. وهو قيد الدراسة».

والثلاثاء، أكد الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر «سررنا لسماع إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بين الأطراف حول عملية إطلاق سراح أخرى كبيرة».

وتتولى اللجنة الجانب اللوجستي من عمليات التبادل. وأضاف «نأمل أن نرى قريبا عملية إطلاق سراح من أجل المعتقلين وعائلاتهم. ولكننا ندرك أيضا أن المفاوضات من هذا النوع خلال صراع نشط معقدة وتتطلب وقتا»، مؤكدا أن اللجنة الدولية «ليست في وضع يسمح لها بعد بتحديد تواريخ جديدة لموعد إنجاز العملية».