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ملك الأردن يبحث «التهدئة الشاملة» في القدس مع وزير الدفاع الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 05:56 مساء
ملك الأردن يبحث «التهدئة الشاملة» في القدس مع وزير الدفاع الإسرائيلي
العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. (أ ف ب)
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استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وبحث معه «التهدئة الشاملة» في القدس و«منع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد» مع اقتراب شهر رمضان، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأفاد البيان بأن الملك عبدالله التقى غانتس في قصر الحسينية في عمان «في إطار جهود... إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل»، وفق «فرانس برس».

 احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم 
وأكد الملك خلال اللقاء أن «الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد».

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كما أكد الملك «أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وشدد على «ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام».

ثاني زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي 
وهذه ثاني زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى عمان منذ بداية  السنة بعد زيارة في 5 يناير التي بحث خلالها «التهدئة الشامل في الأراضي الفلسطينية» بحسب الديوان الملكي. 

كما التقى العاهل الأردني في العاشر من مارس الجاري بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، والتقى، الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في  رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تحركات سياسية مكثفة في المنطقة وعقب مقتل ستة إسرائيليين قبل أيام من شهر رمضان.

أعربت مصادر اسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع  حدة التوتر خلال شهر رمضان ورأت أن زيارة العاهل الأردني تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان.

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