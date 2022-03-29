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الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 04:45 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
صورة للطفل المقدسي عدي الحداد يحمل طلب الاستدعاء الإسرائيلي وبجواره شقيقه. (الإنترنت)
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استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل المقدسي عدي الحداد للتحقيق، اليوم الثلاثاء، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في البلدة القديمة أمس وتركت له استدعاء.

عدي يبلغ من العمر 12 عاما، وليس هذا أول استدعاء له، فسبق أن خضع لتحقيقات سابقة واعتقالات أيضا بحسب والده علاء الحداد، وفق وسائل إعلام محلية فلسطينية.

وأشار إلى أنه سيخضع للتحقيق اليوم بسبب شكوى من مستوطنين يدعون فيها تعرضهم للرشق بالحجارة، ويتهمون ابني بذلك، وتركوا له استدعاء لاستجوابه.

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واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 18 فلسطينيا، في حملة مداهمات واسعة النطاق بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، واثنين آخرين من محافظة سلفيت وبيت لحم. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة، وفلسطينيين اثنين من محافظة جنين الواقعة إلى الشمال من نابلس، واثنين آخرين من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة والقريبة من نابلس.

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