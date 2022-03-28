مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر

القاهرة - بوابة الوسط

ثمنت مصر وقطر «المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين»، معلنتين «قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر، وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة».

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم الإثنين.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، أن اجتماع شكري وبن عبدالرحمن تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأضاف البيان أن الجانبين أشادا «بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، التي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».