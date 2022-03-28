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الأسد يصدر قانونا يعاقب كل سوري ينشر أنباء «كاذبة» تمس بالدولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 07:58 مساء
الأسد يصدر قانونا يعاقب كل سوري ينشر أنباء «كاذبة» تمس بالدولة
الرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته في لقاء نظمته وزارة الأوقاف في دمشق. 7 ديسمبر 2020. (أ ف ب)
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، قانونًا تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نص أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل مَن ينشر أخبارًا «كاذبة» من شأنها أن تنال من «هيبة» الدولة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نص القانون الذي جاء في إحدى مواده «كل سوري يذيع، وهو على بينة من الأمر، أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل»، وفق «فرانس برس».

السجن لمدة ستة أشهر
وكانت المادة قبل التعديل تنص على العقوبة ذاتها لكل سوري «يذيع في الخارج» الأنباء المذكورة. وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ«كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية».

وتصنف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بـ«المعادية». وتضمنت التعديلات إضافة بند ينص على أنه «يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها».

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وأبقى القانون على معاقبة كل مَن «حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءًا من الأراضي السورية.. بالاعتقال الموقت»، على أن تصل العقوبة إلى «الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف».

وبفضل دعم حلفائها، خصوصًا روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما لا تزال مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غرب سورية ومحيطها.

تداعيات الانهيار الاقتصادي 
ومنذ عقود، سبقت اندلاع النزاع العام 2011، تفرض السلطات قيودًا على حرية الرأي والتعبيرـ وتلاحق المعارضين والكتاب والمفكرين.

وقال مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في تقرير الشهر الحالي إن السكان «في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان».

وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر، ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.  وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.

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