العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى العراق بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سورية، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم«داعش»، بحسب ما أكّد مصدر عسكري عراقي رفيع والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المصدر العسكري العراقي إن «قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سورية» في منطقة جبل سنجار في غرب العراق الذي تربطه مع سورية حدود يناهز طولها 610 كيلومترات. وأضاف أن الهدف «قطع الطريق أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش»، موضحًا «انتشار قوات أمنية خلف هذا الساتر» الذي يبلغ ارتفاعه «ثلاثة أمتار ونصف» متر ويمتدّ «عشرة كيلومترات»، وفق «فرانس برس».

هجوم على سجن في سورية

وازدادت الخشية من عبور عناصر في التنظيم المتطرف للحدود بين سورية والعراق، لا سيما بعدما شن التنظيم هجومًا على سجن في سورية يضم عناصر منه في محافظة الحسكة السورية في يناير.

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وتؤكد قوات سوريا الديموقراطية الكردية أن أحدًا من المساجين لم يفرّ، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن العديد نجحوا بالفرار، من بينهم جهاديون عبروا إلى تركيا المجاورة.

تحصين الحدود الغربية

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن السلطات العراقية تواصل «عمليات تحصين حدودها الغربية مع سورية من الجهة الغربية للعراق والمقابلة لمحافظتي الحسكة ودير الزور». وأضاف في بيان أن «القوات العراقية بدأت ببناء جدار خرساني بدءًا من قضاء سنجار العراقي، المقابل للأراضي السورية شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، على أن يمتد الجدار إلى كامل الحدود».

وأضاف أن الهدف «قطع الطريق أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش»، موضحًا أنه «قد نشرت قوات أمنية خلف هذا الساتر» الذي يبلغ ارتفاعه «ثلاثة أمتار ونصف» متر ويمتدّ «عشرة كيلومترات».