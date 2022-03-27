Atwasat

«فرانس برس»: واشنطن تلوح بفرض عقوبات لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي بقطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:13 صباحا
«فرانس برس»: واشنطن تلوح بفرض عقوبات لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي بقطر
جناح إيران بمعرض الدفاع في قطر.(الإنترنت).
alwasat radio

لوحت الولايات المتحدة بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي في الدوحة وعرض الجمهورية الإسلامية معدات عسكرية فيه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، «نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين، وعلى ما يبدو أيضًا أعضاء من الحرس الثوري، في معرض الدوحة للدفاع في قطر». 

وأضاف: «نرفض رفضًا قاطعًا وجودهم (الإيرانيين) في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واصفًا إيران بأنها أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج».

وعرضت إيران في الدوحة عددًا من نماذجها من الطائرات والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية، وشهد المعرض أيضًا زيارة سفن عسكرية من دول مختلفة، وشارك فيه خصوصًا بعض من كبريات شركات بناء السفن العسكرية.

وقطر الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، تستضيف في قاعدة «العديد» العسكرية مقرَ القيادة المركزية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط «سنتكوم» وتسمح لسفن البحرية الأميركية التي تقوم بدوريات في منطقة الخليج بالرسو في مياهها بانتظام. 

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على التجارة مع الجيش الإيراني، خاصة مع الحرس الثوري، الذي وضعته على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية

بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»

«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين

الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«التحالف»: ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة
«التحالف»: ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة ...
تونس: تظاهرة للمطالبة بإطلاق الصحفي خليفة القاسمي
تونس: تظاهرة للمطالبة بإطلاق الصحفي خليفة القاسمي
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين ...
العراق: البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
العراق: البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية...
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت ......
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات ......
المزيد
«فرانس برس»: واشنطن تلوح بفرض عقوبات لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي بقطر
«فرانس برس»: واشنطن تلوح بفرض عقوبات لمشاركة مسؤولين عسكريين......
الحوثيون يعلنون هدنة 3 أيام بعد سلسلة هجمات على السعودية مع الاستعداد لالتزام نهائي
الحوثيون يعلنون هدنة 3 أيام بعد سلسلة هجمات على السعودية مع ......
السعودية تتعهد بتشديد الإجراءات الأمنية لسباق «فورمولا 1» عقب هجوم للحوثيين
السعودية تتعهد بتشديد الإجراءات الأمنية لسباق «فورمولا 1» ......
العراق: البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
العراق: البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية...
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط