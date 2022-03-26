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الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 03:04 مساء
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
عائلة يمنية نازحة بمخيم «ضروان» خارج العاصمة اليمنية، صنعاء.(الأمم المتحدة).
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تدخل الحرب في اليمن بين قوات الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية والإمارات ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران عامها الثامن، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى و4 ملايين شخص إلى نازحين داخل اليمن، و19 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن حوالي 8.5 مليون طفل يحتاجون إلى الدعم في الحصول على خدمات التعليم، ويحتاج 16 مليونًا إلى المساعدة للحصول على المياه الصالحة للشرب، وفقًا لوكالة «رويترز».  

الأمم المتحدة تحذر من تقليص المساعدات 
وحذرت الأمم المتحدة من أنه سيجري تقليص أكبر عملية إنسانية في العالم في اليمن، بما في ذلك المساعدات الغذائية والصحية، بعد أن جمعت حملة التعهدات أقل من ثلث المبلغ المطلوب للعام 2022 البالغ 4.27 مليار دولار. 

وقال رئيس بعثة اليمن بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، سامي فاخوري، «أرجوكم لا تنسوا شعب اليمن»، مضيفًا أن هناك حاجة ملحة للدعم من المجتمع الدولي ولتسريع خطى عملية السلام في إشارة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وانهار الاقتصاد اليمني وتعطل تدفق البضائع للدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد بسبب القيود التي يفرضها التحالف على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أطاحوا بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر 2014.

أحلام الشباب اليمني تتبخر
أمضى خالد الرميشي البالغ من العمر 16 عامًا، نصف عمره وهو يراقب أحوال اليمن ويرى أحلام المستقبل تتبخر أمام عينيه في حرب ألقت بالملايين من أبناء البلد الفقير في هاوية الفقر وبراثن الجوع، يساعد خالد، الطالب في الصف التاسع، أسرته بالعمل في ورشة والده لإصلاح السيارات في العاصمة صنعاء، ويأمل في أن يصبح في المستقبل فني إصلاح سيارات أو سباكا أو فني كهرباء.

قال في الورشة وهو يغسل سيارة زرقاء اللون ويقوم بإصلاح ممتص الصدمات «منذ أن بدأت دراستي ومنذ أن ذهبت إلى المدرسة لأول مرة، كل ما رأيته هو الحرب لقد أثرت على دراستي وعملي وأثرت على الجميع»، وأضاف: «ضاع ما يكفي من سنين حياتنا، أتمنى أن تتوقف الحرب وأن نعيش في سلام وأمن».

وقال عبدالله حمزة في مخيم ضروان بالقرب من صنعاء «نحن ضائعون الناس ضائعون، وكأننا مدفونون تحت الأرض، أنا وأولادي معدمون، ليس لنا دخل ولا أي شيء. ندعو الله أن تتوقف هذه الحرب في جميع أنحاء اليمن».

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