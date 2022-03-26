تونس: تظاهرة للمطالبة بإطلاق الصحفي خليفة القاسمي

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر العشرات من الصحفيين في تونس للمطالبة بإطلاق مراسل إذاعة خاصة جرى توقيفه بسبب رفضه الإفصاح عن مصادره لقوات الأمن، كما نددوا بمحاولات إخضاع الإعلام في البلاد.

وردّد الصحفيون من أمام مقر نقابة الصحفيين في العاصمة تونس شعارات من قبيل «الصحافة ليست جريمة» و«الصحفيون ليسوا إرهابيين» و«عار يا رئيس الصحفي ليس بوليس»، وفقًا لمراسل «فرانس برس».

ويعمل خليفة القاسمي مراسلًا لراديو «موزييك إف إم» الخاص وجرى توقيفه قبل أسبوع استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرًا على موقع الإذاعة على الإنترنت يتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» وتوقيف عناصرها ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن.

والأربعاء، أعلنت منصة «نواة» الإعلامية أن «عناصر شرطة بالزي المدني» منعوا مصورين صحفيين من فريقها من تغطية تحرك كانت تنفّذه مجموعة تطالب بكشف الحقيقة في قضية وفاة مشجّع كرة قدم غرقًا في العام 2018 يشتبه بتورّط شرطيين فيها.

وأشار رئيس تحرير «النواة» ثامر المكي إلى أن المصوّرين تسلّما استدعاء لـ«الحضور يوم 14 أبريل 2022 بالمحكمة الابتدائية ببن عروس»، من دون معرفة أسباب هذا الاستدعاء، ورفع المحتجون خلال التظاهرة لافتات كتبوا عليها «حرية الصحافة خط أحمر» و«محاكمة الصحفيين هي محاكمة للرأي».

وقال نقيب الصحفيين ياسين الجلاصي في خطاب أمام المتظاهرين منتقدًا تعامل السلطات مع الصحفيين «إما أن تخاف وتنصاع وإمّا مصيرك التوقيف والاضطهاد»، وتابع في سياق آخر «القضاء لا يزال متواطئًا».