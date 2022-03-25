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الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 08:52 مساء
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
دخان كثيف ناتج من حريق في منشأة نفطية لشركة آرامكو السعودية في جدة بعد هجوم للحوثيين، 24 مارس 2022، (ا ف ب)
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تبنى الحوثيون في بيان الجمعة، سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وتأتي الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين المقرّبين من إيران، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن حذرت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، الإثنين من مخاطر خفض إنتاجها النفطي غداة هجمات للحوثيين بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة.

واستهدف إحدى هذه الهجمات مصفاة تابعة لأرامكو في منطقة ينبع على البحر الأحمر، الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من جدة.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بتصاعد دخان أسود كثيف عصر الجمعة من الموقع في جدة، ثم أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في بيان مساءً أنه «تمت السيطرة على الحريق بدون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية».

واعلن الحوثيون على لسان الناطق باسمهم يحيى سريع «استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة واستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ البالستية».

ومجدّدا اتّهمت وزارة الخارجية السعودية إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

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