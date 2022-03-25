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لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 07:24 مساء
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
(من اليمين) الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله بن الحسين وولي عهد الإمارات محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 25 مارس 2022، (الرئاسة المصرية)
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استضافت مدينة العقبة الأردنية، اليوم الجمعة، لقاء جمع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وناقش اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خصوصًا التجارية والاقتصادية، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، على صفحته في موقع فيسبوك.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.

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