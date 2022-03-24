الرئاسة المصرية: زيلينسكي أطلع السيسي على مسار المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أحاط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

وأضاف الناطق الرسمي، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن السيسي شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر كافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًّا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

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وأوضح أن السيسي أكد كذلك «متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين التطورات الميدانية المتلاحقة، وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية»، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

ونقل البيان عن الرئيس زيلينسكي شكره «جهود مصر لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا».

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزير الأوكراني أطلع سامح شكري على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلًا عن مسار المفاوضات.

وأكد الوزير شكري أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، مشيرًا في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.