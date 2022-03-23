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اليمن.. مقتل ضابط بارز و4 جنود بانفجار سيارة مفخخة قرب عدن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 08:34 مساء
اليمن.. مقتل ضابط بارز و4 جنود بانفجار سيارة مفخخة قرب عدن
حطام سيارة في موقع تفجير اسفر عن مقتل ضابط واربعة جنود قرب عدن. (أ ف ب)
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قُتل ضابط بارز في القوات الحكومية اليمنية برتبة لواء ركن، وأربعة جنود بانفجار سيارة مفخخة شمال مدينة عدن الجنوبية الأربعاء، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال مسؤول أمني في القوات الحكومية إن «اللواء ركن ثابت جواس، وأربعة جنود قتلوا بانفجار سيارة مفخخة لدى مرور مركبتهم على الطريق في منطقة قريبة من شمال عدن». وأكد مسؤول في السلطة المحلية تفاصيل الهجوم والحصيلة، وفق «فرانس برس».

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