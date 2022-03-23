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إيران ترحب بـ«التطبيع» العربي مع سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 07:54 مساء
إيران ترحب بـ«التطبيع» العربي مع سورية
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مستقبلاً نظيره الإيراني عبد الأمير اللهيان لدى وصوله الى مطار دمشق. (أ ف ب)
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رحب وزير خارجية إيران حسين عبد الأمير اللهيان، الأربعاء، من دمشق باتخاذ بعض الدول العربية «نهجًا جديدًا في تطبيع» العلاقات مع سورية، في موقف يأتي بعد خمسة أيام من زيارة مفاجئة للرئيس بشار الأسد إلى دولة الإمارات.

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية، «تطرقنا الى آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، ونحن نرحب بسعي بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية من خلال اعتماد نهج جديد. نحن مرتاحون لذلك»، بحسب «فرانس برس».

 عبد اللهيان يلتقي المقداد والأسد
وجاء تصريح عبد اللهيان بعد لقائه كلًا من المقداد والأسد، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، الذي زار طهران في نهاية الشهر الماضي.

وتعد إيران حليفًا أساسيًّا للأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، دعمًا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا لدمشق. وهذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية الإيراني إلى دمشق منذ نهاية أغسطس الماضي. 

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وقال المقداد، من جهته، إن الزيارة شكلت «فرصة طيبة لكي نراجع كافة تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية، وما يجري من أحداث مهمة على الساحتين الإقليمية والدولية».

وجاءت زيارة المسؤول الإيراني الرفيع إلى دمشق بعد أيام من زيارة أجراها الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة الماضي، كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ بدء النزاع. 

مؤشر على عودة دفء العلاقات بين سورية 
وشكلت الزيارة، التي نددت بها واشنطن، أحدث مؤشر على عودة دفء العلاقات بين سورية والإمارات التي قطعت علاقتها مع دمشق في فبراير 2012.

والتقى الأسد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات، الذي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) قوله إنه يأمل في أن تكون «فاتحة خير وسلام واستقرار لسورية الشقيقة والمنطقة جمعاء».

وذكرت الوكالة أن اللقاء تناول «مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري».

وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سورية بعد اندلاع النزاع، لكن الموضوع لم يعد يلقى إجماعًا. ولا تزال قطر، الدولة الخليجية المؤثرة، تعارض عودة دمشق إلى الحاضنة العربية.

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