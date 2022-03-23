Atwasat

إسبانيا تتعهد بإقامة علاقات «أكثر متانة» مع المغرب عقب موقفها من الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 06:49 مساء
إسبانيا تتعهد بإقامة علاقات «أكثر متانة» مع المغرب عقب موقفها من الصحراء الغربية
سيدة ترفع علم جيهة البوليساريو. (الإنترنت)
alwasat radio

دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، عن موقفه بشأن الصحراء الغربية الذي عرَّضه لهجوم حاد في بلاده، ووعد بعلاقات «أكثر متانة» مع المغرب التي كانت تنتظر هذه المبادرة من أجل إنهاء القطيعة مع مدريد.

وقال سانشيز خلال زيارته الجيب الإسباني سبتة، الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، «إننا ننهي أزمة» دبلوماسية مع الرباط، لكن «الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية»، وفق «فرانس برس».

منح حكم ذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها سانشيز علنًا عن هذا الموضوع منذ إعلان حكومتهن الجمعة، دعمها موقف الرباط بمنح حكم ذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة. 

-  2700 مهاجر يصلون إلى جيب سبتة الإسباني في يوم واحد
-  الجزائر تستدعي سفيرها لدى مدريد بعد «انقلاب» الموقف الإسباني حول الصحراء الغربية

وبلغت الأزمة التي سببها استقبال زعيم بوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا في أبريل 2021 لتلقي العلاج من «كوفيد-19» ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر معظمهم من المغربيين في مايو 2021 إلى جيب سبتة الإسباني على الساحل الشمالي للمغرب، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي.

 «تطبيع» العلاقات مع الرباط
وأكد سانشيز أنه «لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة» مع «دولة استراتيجية مثل المغرب». وكعنصر رئيسي بالنسبة لمدريد، أشار سانشيز إلى أن «تطبيع» العلاقات هذا مع الرباط سيسمح  بـ«تعزيز» ما من شأنه «السيطرة على الهجرة» من جانب المغرب التي يتوجه منها معظم المهاجرين إلى السواحل الإسبانية. 

ويعتبر مراقبون أن المغرب تستخدم الهجرة غير الشرعية كوسيلة للضغط على إسبانيا.  ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تصنفها الأمم المتحدة بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي».

 تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكمًا ذاتيًّا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.

ودافع سانشيز عن قرار حكومته، الذي أثار ردود فعل حادة من اليسار والمعارضة اليمينية على حد سواء، معتبرًا أنه «يعزز الموقف الذي أعربت عنه بالفعل الحكومات الإسبانية السابقة» و«ينسجم مع الموقف الذي أعربت عنه دول قوية أخرى» مثل «فرنسا وألمانيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة

انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها

ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما

رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل

خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها
إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»

«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»
سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس

سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التعاون المشترك في شرم الشيخ
السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التعاون المشترك في شرم الشيخ
السودان: مقتل فتى برصاص الأمن خلال تفريق تظاهرة مناهضة للانقلاب
السودان: مقتل فتى برصاص الأمن خلال تفريق تظاهرة مناهضة للانقلاب
الرئاسة المصرية: السيسي بحث مع بن زايد وبينت استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي
الرئاسة المصرية: السيسي بحث مع بن زايد وبينت استقرار سوق الطاقة ...
الأردن.. بدء انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمّان
الأردن.. بدء انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة ...
المعارض الجزائري فتحي غراس يغادر السجن بعد تخفيف عقوبته
المعارض الجزائري فتحي غراس يغادر السجن بعد تخفيف عقوبته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ ......
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت ......
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي...
المزيد
إسبانيا تتعهد بإقامة علاقات «أكثر متانة» مع المغرب عقب موقفها من الصحراء الغربية
إسبانيا تتعهد بإقامة علاقات «أكثر متانة» مع المغرب عقب ......
السودان ينفي وجود مجموعة «فاغنر» الروسية على أراضيه
السودان ينفي وجود مجموعة «فاغنر» الروسية على أراضيه...
الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة قتلى حادث الطعن في بئر السبع إلى 3 أشخاص
الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة قتلى حادث الطعن في بئر ......
المعارض الجزائري فتحي غراس يغادر السجن بعد تخفيف عقوبته
المعارض الجزائري فتحي غراس يغادر السجن بعد تخفيف عقوبته...
الأردن.. بدء انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمّان
الأردن.. بدء انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط