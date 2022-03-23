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السودان ينفي وجود مجموعة «فاغنر» الروسية على أراضيه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 05:27 مساء
السودان ينفي وجود مجموعة «فاغنر» الروسية على أراضيه
تظاهرة في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري. (أ ف ب)
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نفت وزارة الخارجية السودانية وجود مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية في السودان، بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة «أنشطة غير قانونية» في هذا البلد.

وقال دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته وسيلة إعلام محلية وتضمن انتقادًا للغزو الروسي لأوكرانيا: «في السودان، تمارس مجموعة فاغنر أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب»، وفق «فرانس برس».

محاولة التدخل في الشؤون السودانية
وأضاف الدبلوماسيون الغربيون الثلاثة أن «أنشطة المجموعة تهدد الإدارة السليمة واحترام دولة القانون، الأمران اللذان يناضل الشعب السوداني من أجلهما منذ الثورة»، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وردت الخارجية السودانية، في بيان الثلاثاء، متهمة الدبلوماسيين «بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية». ونفت الخارجية «جملة وتفصيلًا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة».

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وخلال حكم البشير، كانت روسيا الجهة الوحيدة التي تزود الخرطوم بأسلحة في ظل الحظر الدولي المفروض عليها. وفي 2017، وقع البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات للتنقيب عن الذهب، وتفاوضا في شأن بناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

 قوات خاصة شبه عسكرية
وروسيا متهمة منذ أعوام باللجوء إلى قوات خاصة شبه عسكرية في مناطق تشهد نزاعات، على غرار سورية وأفريقيا الوسطى ومالي.

وفي يوليو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الروسي يفغيني بريغوزين، الذي يعتبر مسؤولًا عن مجموعة «فاغنر» واتهمته «باستغلال الموارد الطبيعية للسودان؛ لتحقيق منفعة شخصية». وتوجه المسؤول الثاني في المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، إلى موسكو في 23  فبراير، عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتظاهر آلاف السودانيين كل أسبوع تنديدًا باستمرار إمساك العسكريين بالحكم، وسيطرتهم على السياسة والاقتصاد.

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