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الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة قتلى حادث الطعن في بئر السبع إلى 3 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 07:41 مساء
الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة قتلى حادث الطعن في بئر السبع إلى 3 أشخاص
قوات الأمن الإسرائيلية تنتشر فيما يتظاهر عرب إسرائيليون في مدينة أم الفحم التي تقطنها أغلبية عربية. (أ ف ب)
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قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية إن فلسطينيًّا قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء، وقُتل المهاجم بالرصاص، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن المستشفى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن.

وقال الناطق باسم الشرطة، إيلي ليفي، للقناة 13 التلفزيونية: «قام شخص بعملية طعن... بادر مدني وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا»، وفق «يورو نيوز».

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وقالت خدمة «نجمة داوود الحمراء» للإسعاف إن المهاجم قتل ثلاثة أشخاص، هم رجل وامرأتان، في حين أُصيب ثلاثة آخرون على الأقل، أحدهم في حالة خطرة. وأوضحت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن المستشفى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المهاجم من فلسطينيي الداخل، لكن الشرطة لم تكشف هويته بعد.

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