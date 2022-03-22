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المعارض الجزائري فتحي غراس يغادر السجن بعد تخفيف عقوبته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 05:46 مساء
المعارض الجزائري فتحي غراس يغادر السجن بعد تخفيف عقوبته
طلبة جزائريون خلال تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الجزائرية. (أ ف ب)
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غادر المعارض الجزائري فتحي غراس السجن، الثلاثاء، بعد تخفيض عقوبته إلى سنة، منها ستة أشهر نافذة، في جلسة استئناف الحكم الأول بعامين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وفق ما أفادت زوجته واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكتبت زوجته والناشطة السياسية، مسعودة شاب الله، على صفحتها على «فيسبوك»: «خروج فتحي غراس من سجن الحراش (الضاحية الغربية للعاصمة)..الحرية لكل معتقلي الرأي»، بحسب «فرانس برس».

تشديد العقوبة إلى ثلاث سنوات 
وأعلنت لجنة الدفاع عن المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي، في وقت سابق أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية قضت بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة في حق فتحي غراس منسق «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الحزب اليساري الصغير.

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وطلبت النيابة تشديد العقوبة إلى ثلاث سنوات بحق غراس المسجون منذ نهاية يونيو 2021، وبذلك يكون قضى أكثر من مدة العقوبة.

«الإساءة إلى رئيس الجمهورية» عبد المجيد تبون 
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، حوكم فتحي غراس بتهم «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» عبد المجيد تبون و«إهانة هيئة نظامية» و«نشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية». 

وشارك فتحي غراس (47 عامًا)، وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية، منذ العام 2019 في الحراك الاحتجاجي الشعبي الداعي إلى تغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال العام 1962.

ويقبع حاليًا أكثر من 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية قضايا تتعلق بالحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

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