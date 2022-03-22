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الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي بحث مع ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء إسرائيل استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 02:14 مساء
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي بحث مع ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء إسرائيل استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي
الرئيس السيسي مع محمد بن زايد ونفتالي بينت. (رئاسة الجمهورية).
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بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع  ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت، استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي، وفقًا للصفحة الرسمية بـ«فيسبوك» للناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية. 

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن اللقاء «تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية».

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان على صفحته بـ«فيسبوك» إن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما».

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