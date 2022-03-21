السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التعاون المشترك في شرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان على صفحته بالفيسبوك أن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما».

بحث الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية

كما تناولت المباحثات «عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات».

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وتوافق الجانبان على «تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي».

وشدد الرئيس المصري على التزام بلاده بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. (الإنترنت)