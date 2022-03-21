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زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 01:53 صباحا
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (شبكة «CNN» الأميركية)
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تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن الحاجة الماسة للمفاوضات لإنهاء الحرب، لذلك فهو مستعد للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن فشل محاولات التفاوض يعني نشوب «حرب عالمية ثالثة».

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع شبكة «CNN» الأميركية، الأحد: «أنا مستعد للتفاوض مع بوتين، وكنت جاهزًا لذلك خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات، لا يمكننا إنهاء هذه الحرب».

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وشدد على ضرورة اغتنام أي فرصة، حتى إذا « كانت بنسبة 1% لوقف هذه الحرب»، متابعا: «أستطيع أن أقول لكم عن نتيجة هذه المفاوضات - على أي حال، نحن نخسر أشخاصًا أبرياء يوميًا».

وتابع أن «القوات الروسية جاءت لإبادتنا وقتلنا، وجيشنا قادر على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون على الرد للحفاظ على كرامة شعبنا لكن، لسوء الحظ، لن يحافظ ذلك على الأرواح».

ومن أجل ذلك يشدد زيلينسكي على ضرورة «استخدام أي صيغة، أي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين، ولكن إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة».

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