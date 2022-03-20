Atwasat

مقتل ثلاثة جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 09:02 مساء
مقتل ثلاثة جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي
عناصر من الجيش الجزائري. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عبر رسالة تعزية الأحد، مقتل ثلاثة جنود جزائريين «دفاعًا عن حرمة التراب الوطني» في اشتباك مع «المتطرفين» على الحدود مع دولة مالي بأقصى جنوب البلاد.

وكتب تبون في تغريدة على تويتر «تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا والعريف طارب إلياس والعريف علي عبدالقادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني. رحم الله شهداءنا الأبرار»، بحسب «فرانس برس».

ي اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي 
وبحسب بيان لوزارة الدفاع فإن العسكريين الثلاثة قُتلوا الأحد «في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار» قرب الحدود مع مالي وعلى بعد 2500 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.

-  مقتل جنديين جزائريين وإصابة ثالث في انفجار لغم خلال عملية عسكرية
-  مقتل 5 جنود جزائريين في «تفجير إرهابي» قرب الحدود التونسية

وشهدت الجزائر في «العشرية السوداء» بين 1992 و2002، حربًا بين «متطرفين» والقوات الحكومية أسفرت عن مئتي ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.

«ميثاق المصالحة الوطنية» 
وعلى الرغم من «ميثاق المصالحة الوطنية» الذي صدر في 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية، لا يزال جهاديون مسلّحون ينشطون خاصة في مالي، وكذلك لا تزال القوات الجزائرية تعلن قتل أو توقيف «إرهابيين» في شمال البلاد.

والأربعاء، أعلن الجيش الجزائري القبض «على سبعة إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة» التي أُجريت في 19 فبراير وقُتل فيها سبعة مسلحين مع ضبط 14 رشاشًا من نوع كلاشنيكوف.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أسماء كل المسلحين المقتولين والمقبوض عليهم ومنهم من حمل السلاح منذ 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس

دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس
الرئيس الأوكراني: حصار ماريوبول رعب سيبقى في الأذهان قرونا

الرئيس الأوكراني: حصار ماريوبول رعب سيبقى في الأذهان قرونا
«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021

«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير
«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا

«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»

الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تستدعي سفيرها لدى مدريد بعد «انقلاب» الموقف الإسباني حول الصحراء الغربية
الجزائر تستدعي سفيرها لدى مدريد بعد «انقلاب» الموقف الإسباني حول ...
التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين باستهداف منشأة لـ«أرامكو» بجازان
التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين باستهداف منشأة لـ«أرامكو» ...
«محاولة عدائية» للحوثيين استهدفت محطة للغاز في جنوب السعودية
«محاولة عدائية» للحوثيين استهدفت محطة للغاز في جنوب السعودية
استنزاف ينابيع المياه يهدد واحة «نفطة» التونسية بالجفاف
استنزاف ينابيع المياه يهدد واحة «نفطة» التونسية بالجفاف
تونس.. ألفا متظاهر ضد الرئيس سعيد قبل ساعات من انتهاء الاستشارة الشعبية
تونس.. ألفا متظاهر ضد الرئيس سعيد قبل ساعات من انتهاء الاستشارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ ......
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت ......
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
المزيد
مقتل ثلاثة جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي
مقتل ثلاثة جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي...
العراق.. فتح مقبرة جماعية في الموصل تضم رفات مقاتلين من «داعش» وأقاربهم
العراق.. فتح مقبرة جماعية في الموصل تضم رفات مقاتلين من ......
مدريد: الحكومة الإسبانية أبلغت الجزائر مسبقا بموقفنا بشأن الصحراء الغربية
مدريد: الحكومة الإسبانية أبلغت الجزائر مسبقا بموقفنا بشأن ......
تونس.. ألفا متظاهر ضد الرئيس سعيد قبل ساعات من انتهاء الاستشارة الشعبية
تونس.. ألفا متظاهر ضد الرئيس سعيد قبل ساعات من انتهاء ......
استنزاف ينابيع المياه يهدد واحة «نفطة» التونسية بالجفاف
استنزاف ينابيع المياه يهدد واحة «نفطة» التونسية بالجفاف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط