مدريد: الحكومة الإسبانية أبلغت الجزائر مسبقا بموقفنا بشأن الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة الإسبانية أنها أبلغت الجزائر مسبقًا بدعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية وهو أمر أثار غضب الجزائر، أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا.

واستدعت الجزائر الداعم الرئيسي للانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، السبت سفيرها في إسبانيا السبت، ردًا على موقف مدريد الذي وصفته بـ«الانقلاب المفاجئ»، وفق «فرانس برس».

الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية

وقالت مصادر حكومية إسبانية مساء السبت، إن «الحكومة الإسبانية أبلغت الحكومة الجزائرية مسبقًا بموقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية» المستعمرة الإسبانية السابقة. وأكدت أن «بالنسبة لإسبانيا، الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه».

وأعلنت الحكومة الإسبانية للمرة الأولى علنًا، الجمعة دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية في حين أن مدريد كانت دائمًا تتبنى موقفًا محايدًا بين الرباط وجبهة البوليساريو.

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وسيسمح تغيير الموقف الإسباني بتطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد الخلاف الدبلوماسي الكبير الذي سببه استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا في أبريل 2021 لتلقي العلاج من كوفيد-19.

وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر

وبلغت هذه الأزمة ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر معظمهم من المغربيين في مايو 2021 إلى جيب سبتة الإسباني على الساحل الشمالي للمغرب، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي».

تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من هذه الأراضي الصحراوية الغنية بالثروات ومياهها المليئة بالأسماك، خطة حكم ذاتي تحت سيادتها بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير تقرر عندما تم التوقيع في العام 1991 على وقف لإطلاق النار لم يتحقق.