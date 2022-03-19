الجزائر تستدعي سفيرها لدى مدريد بعد «انقلاب» الموقف الإسباني حول الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الجزائر، السبت، استدعاء سفيرها لدى مدريد، على خلفية دعم إسبانيا مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير، كما تطالب «بوليساريو» المدعومة من الجزائر، في ما وصفته هذه الأخيرة بأنه «انقلاب مفاجئ».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أن السلطات الجزائرية «استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية، وعليه قررت الجزائر استدعاء سفيرها لدى مدريد فورًا للتشاور»، بحسب «فرانس برس».

وعبّرت جبهة بوليساريو في بيان عن «استغرابها» موقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.

وقال البيان السبت: «بكثير من الاستغراب، اطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) مساء اليوم (الجمعة) على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي وحكومة القوة المديرة الإسبانية»، وفق «فرانس برس».

«يناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية»

وأكد أن «الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية»، مشيرًا إلى أن «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية».

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وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الجمعة «مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم».

مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية

وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف».

وأشادت الرباط «عاليًا بالمواقف الإيجابية» و«الالتزامات البناءة» لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء الغربية، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.

وحمّل بيان بوليساريو إسبانيا ومعها فرنسا باعتبارهما قوتين مستعمرتين سابقتين، مسؤولية «الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها» بين الصحراء الغربية و«جيرانها الثلاثة، المغرب والجزائر وموريتانيا». ودعا القوى السياسية في مدريد إلى «الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح».