هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب مدينة بجاية الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، السبت، مدينة بجاية، شمال شرق الجزائر، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب السلطات.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، إن الهزة الأرضية وقعت «عند الساعة 10.59 (9.59 ت غ)، وبلغت 5.5 درجة على سلم ريختر»، موضحًا أن «مركز الهزة حدد (على بعد) 28 كلم شمال شرق رأس كاربون» في عرض البحر، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

الحماية المدنية تسجل «بعض التشققات على البنايات»

وتبعد هذه المنطقة الواقعة في ولاية بجاية 245 كلم شمال شرق العاصمة الجزائرية. وذكر بيان للحماية المدنية أن فرقها سجلت «بعض التشققات على البنايات» وتدخلت «لنقل طالبين أُصيبا بجروح خفيفة» في مبنى للإقامة الجامعية في المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

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وشعر سكان بجاية والولايات المجاورة بقوة الهزة الأرضية، التي ذكَّرتهم بزلزال العام الماضي الذي وقع في اليوم نفسه تقريبًا (18 مارس) والمركز نفسه، وبلغت شدته ست درجات من دون تسجيل ضحايا.