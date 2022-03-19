ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 17 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول في الحماية المدنية، السبت، إن عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يوم الجمعة ارتفع إلى 17، معظمهم سوريون كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف أن خفر السواحل انتشل خمس جثث يوم السبت بعد العثور على 12 يوم الجمعة. ولا يزال البحث جاريًا، بحسب «رويترز».

أحدث مأساة على السواحل التونسية

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، عن مصدر أمني قوله إن الغرقى جرى انتشالهم من شواطئ مدينتي قربة ونابل في ولاية نابل بعد أن لفظهم البحر.

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وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

بحث عن فرص أفضل للحياة

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا؛ للبحث عن فرص أفضل للحياة.

وغرق كثيرون قبالة السواحل التونسية في الأشهر القليلة الماضية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.