قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنها أطلقت النار على فلسطيني وقامت «بتحييده». وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «عناصر من شرطة لواء القدس أطلقوا النار لتحييد المشتبه به».

وأوضحت جمعية «نجمة داود الحمراء» للإسعاف أن الضحية في الثلاثينيات من عمره وأصيب بجروح طفيفة. وزعمت أن الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في العشرينيات من عمره وتم نقله «في حالة خطيرة»، بحسب «فرانس برس».

صدامات متكررة في القدس

ووقع الهجوم في القدس الغربية قرب مفترق طرق مع القطاع الشرقي للمدينة، وتشهد القدس صدامات متكررة.

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ومنذ أكتوبر 2015 ومدى أشهر، شهدت القدس والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل عمليات طعن ضد إسرائيليين نفذ معظمها شبان فلسطينيون معزولون، وتراجع عدد هذه الهجمات لكنها لا تزال تحدث بشكل متقطع.

أكثر من 300 ألف فلسطيني

في مطلع مارس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أردت فلسطينيًا طعن بسكين شرطيين متمركزين في القدس القديمة.

ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني ومئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وأعلنت ضمها لاحقًا من دون أن تعترف الأسرة الدولية بذلك. وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره القانون الدولي غير شرعي، في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967، وفق الوكالى الفرنسية.