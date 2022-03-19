Atwasat

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 03:50 مساء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني
قوات الأمن الإسرائيلية تنتشر فيما يتظاهر عرب إسرائيليون في مدينة أم الفحم التي تقطنها أغلبية عربية. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنها أطلقت النار على فلسطيني  وقامت «بتحييده».  وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «عناصر من شرطة لواء القدس أطلقوا النار لتحييد المشتبه به». 

وأوضحت جمعية «نجمة داود الحمراء» للإسعاف أن الضحية في الثلاثينيات من عمره وأصيب بجروح طفيفة.  وزعمت أن الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في العشرينيات من عمره وتم نقله «في حالة خطيرة»، بحسب «فرانس برس». 

صدامات متكررة في  القدس 
ووقع الهجوم في القدس الغربية قرب مفترق طرق مع القطاع الشرقي للمدينة، وتشهد القدس صدامات متكررة.

-  مئات الجرحى في تجدد المواجهات بالمسجد الأقصى
-  كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»

ومنذ أكتوبر 2015 ومدى أشهر، شهدت القدس والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل عمليات طعن ضد إسرائيليين نفذ معظمها شبان فلسطينيون معزولون، وتراجع عدد هذه الهجمات لكنها لا تزال تحدث بشكل متقطع.

 أكثر من 300 ألف فلسطيني 
في مطلع مارس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أردت فلسطينيًا طعن بسكين شرطيين متمركزين في القدس القديمة.

ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني ومئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وأعلنت ضمها لاحقًا من دون أن تعترف الأسرة الدولية بذلك. وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره القانون الدولي غير شرعي، في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967، وفق الوكالى الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا

شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن

السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه

ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم
تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم
الرئيس السوري يزور الإمارات
الرئيس السوري يزور الإمارات
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة ...
بوليساريو «تستغرب» موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية
بوليساريو «تستغرب» موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ ......
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت ......
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
المزيد
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب مدينة بجاية الجزائرية
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب مدينة بجاية الجزائرية...
الحرب في أوكرانيا تزيد من معاناة ضحايا الصراع باليمن
الحرب في أوكرانيا تزيد من معاناة ضحايا الصراع باليمن...
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 17 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 17 قتيلا...
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني...
بوليساريو «تستغرب» موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية
بوليساريو «تستغرب» موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط