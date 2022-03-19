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بوليساريو «تستغرب» موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 03:34 مساء
بوليساريو «تستغرب» موقف إسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية
سيدة ترفع علم جيهة البوليساريو. (الإنترنت)
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عبّرت جبهة بوليساريو في بيان عن «استغرابها» موقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.

وقال البيان السبت: «بكثير من الاستغراب، اطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو)  مساء اليوم (الجمعة) على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي وحكومة القوة المديرة الإسبانية»، وفق «فرانس برس».

«يناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية»
 وأكد أن «الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية»، مشيرًا إلى أن «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية  والقارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية». 

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وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الجمعة «مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم».

مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية
وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف». 

وأشادت الرباط «عاليًا بالمواقف الإيجابية» و«الالتزامات البناءة» لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء الغربية، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.

وحمّل بيان بوليساريو إسبانيا ومعها فرنسا باعتبارهما قوتين مستعمرتين سابقتين، مسؤولية «الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها» بين الصحراء الغربية و«جيرانها الثلاثة، المغرب والجزائر وموريتانيا». ودعا القوى السياسية في مدريد إلى «الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح».

 استفتاء لتقرير مصير الإقليم 
ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية التي يسيطر على نحو 80% من مساحتها، حكمًا ذاتيًا تحت سيادته لحل النزاع. من جهتها، تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجارة الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

 ودعا مجلس الأمن الدولي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» بهدف التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».

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