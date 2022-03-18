الرئيس السوري يزور الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الجمعة، وصول الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات، ولقاءه مع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استراحته في المرموم بدبي.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر منصاتها الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

الرئيس السوري وحاكم دبي يبحثان توسيع التعاون بين سورية والإمارات

وأوضحت الرئاسة السورية أن زيارة الأسد إلى الإمارات «تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين»، مضيفة أن لقاء الأسد وبن راشد تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن مباحثات الأسد وبن راشد تناولت «مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سورية والمنطقة على وجه العموم».

بن راشد يؤكد للأسد حرص الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سورية

وأضافت أن «النقاش استعرض الأوضاع الراهنة في سورية، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك»، مشيرة إلى أن بن راشد أكد للأسد «حرص الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سورية، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قدمًا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين».

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن اللقاء حضره من الجانب الإماراتي، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي طلال حميد بالهول الفلاسي.

وأضافت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء حضره من الجانب السوري إلى جانب الرئيس بشار الأسد كل من وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون الرئاسة منصور عزام، ونائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان في استقبال الرئيس السوري والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار دبي.

وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال استقباله الرئيس بشار الأسد بمطار دبي، الجمعة 18 مارس 2022. (الرئاسة السورية)

لقاء الشيخ محمد بن راشد والرئيس بشار الأسد في دبي، الجمعة 18 مارس 2022. (الرئاسة السورية)

لقاء الشيخ محمد بن راشد والرئيس بشار الأسد في دبي، الجمعة 18 مارس 2022. (الرئاسة السورية)