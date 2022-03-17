إيران: إنقاذ 16 من أفراد طاقم السفينة الإماراتية الغارقة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الأجهزة الإيرانية المختصة من إنقاذ 16 شخصًا من طاقم سفينة الشحن الإماراتية التي غرقت، الخميس، قبالة سواحل الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤول إيراني، فيما لا تزال عمليات البحث عن الأفراد الباقين تتواصل.

وقال مدير إدارة الكوارث في محافظة بوشهر (جنوب): «بفضل جهود المنقذين، جرى إنقاذ 16 من أفراد طاقم الباخرة إلى الآن»، مضيفًا: «جهود إنقاذ الـ14 الآخرين تتواصل»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت شركة «سالم المكراني» للشحن التي تتخذ من دبي مقرًا أن إحدى سفنها غرقت، وقال ناطق لوكالة «رويترز»: «جرى انتشال 16 شخصًا من المياه ولا يزال هناك 11 في قارب نجاة واثنان في المياه».

أسباب غرق السفينية الإماراتية

وقالت الشركة إن السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف الناطق أن الشركة على اتصال مع سلطات ميناء عسلوية في إيران وكذلك خدمات الإنقاذ الجوي البحرينية في حال تطلب الأمر ذلك.

وأوردت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء أن «سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلوية» في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، و«بدأت عملية بحث لإنقاذ أفراد طاقمها الثلاثين»، وذلك نقلًا عن مسؤول محلي في مجال السلامة البحرية والموانئ.

وأفاد المسؤول أن أسباب الغرق ترتبط على الأرجح بالظروف المناخية، علمًا بأن منظمة الأرصاد الإيرانية أصدرت، الأربعاء، «تحذيرًا» عند المستوى الأحمر جراء سرعة الرياح وحركة الأمواج في المنطقة البحرية حيث غرقت السفينة.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه «فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الإماراتية إلى خطر الغرق»، قامت بإرسال قطع بحرية لإنقاذها «لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك ما أدى إلى غرق السفينة». وتعد عسلوية من المناطق الأساسية لإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الجمهورية الإسلامية.