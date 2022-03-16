Atwasat

الأمم المتحدة تأمل الحصول على 4.3 مليار دولار لليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 10:35 صباحا
الأمم المتحدة تأمل الحصول على 4.3 مليار دولار لليمن
نازحان يحملان مساعدات غذائية في مخيم في منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة، 15 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى تقديم 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص هذا العام في اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية وتواجه حربًا مدمرة منذ 2014.

ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية وتسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الأساسية بما في ذلك القمح، دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، المانحين إلى تخصيص «حوالي 4.3 مليار دولار» لمساعدة 17.2 مليون شخص في اليمن، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع حرب مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، يواجه أكثر من 23 مليون شخص في اليمن الجوع أو الأمراض ومخاطر أخرى، بزيادة 13% عن العدد الذي سجل في 2021، حسب الأمم المتحدة. وتشهد البلاد انهيارًا في الخدمات الأساسية والاقتصاد.

تحذير من انعدام الأمن الغذائي في اليمن
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 161 ألف شخص سيواجهون قريبًا «انعدامًا كارثيًا في الأمن الغذائي ينذر بما يمكن أن يحدث لـ7.1 مليون شخص أصبحوا على بعد خطوة واحدة فقط عن هذه المرحلة الأخيرة من أزمة إنسانية».

وسيحتاج نحو ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية في 2022، حسب غريفيث، الذي قال في مؤتمر صحفي: «هذه النسبة تجعلنا نقول إن الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ في العالم».

ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع لأن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في أوكرانيا دفعت الأسعار العالمية للحبوب إلى أعلى مستوى.

- الأمم المتحدة تحذر من انخفاض أكبر في المساعدات لليمن​
- أكثر من 400 مليون دولار مساعدات أميركية وأوروبية إضافية لليمن

تأثيرات الحرب في أوكرانيا على اليمن
وقال غريفيث إن حوالي ثلث القمح المستخدم في اليمن يأتي من روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير ونتوقع قيودا في مجال الإمداد»، مشيرًا إلى أن أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت فعليًا في اليمن العام الماضي.

وما يزيد من أهمية نداء الأمم المتحدة هو أن الأموال المتاحة للمنظمات الإنسانية بدأت تنضب. وقال غريفيث إن «الوكالات تضطر إلى تقليص أو إيقاف توزيع المساعدات الغذائية وكذلك توفير الخدمات الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية».

وأضاف: «اليوم نأمل في جمع الأموال اللازمة لتجديد سلسلة الإمدادات الغذائية ، ومراكز الإمداد الصحية، وتوفير المأوى للنازحين وإبلاغ اليمنيين بأننا لا ننساهم». ودون ضخ الأموال بسرعة لن يتمكن نحو أربعة ملايين شخص من الحصول على مياه نظيفة للشرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
مفاوض أوكراني: «تناقضات عميقة» في المفاوضات الأوكرانية الروسية

مفاوض أوكراني: «تناقضات عميقة» في المفاوضات الأوكرانية الروسية
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون

سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف ...
موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا

موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس

أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز...
«التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف

«التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
مجلس التعاون الخليجي يقود مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الرياض
مجلس التعاون الخليجي يقود مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين ...
من غزة إلى أوكرانيا وبالعكس.. الحرب تلاحق الطلبة الفلسطينيين
من غزة إلى أوكرانيا وبالعكس.. الحرب تلاحق الطلبة الفلسطينيين
روسيا تجند الآلاف بسورية للقتال في أوكرانيا
روسيا تجند الآلاف بسورية للقتال في أوكرانيا
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ ......
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية...
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
المزيد
العاهل السعودي يغادر مستشفى الملك فيصل بعد إجرائه فحوصا طبية
العاهل السعودي يغادر مستشفى الملك فيصل بعد إجرائه فحوصا طبية...
الأمم المتحدة تأمل الحصول على 4.3 مليار دولار لليمن
الأمم المتحدة تأمل الحصول على 4.3 مليار دولار لليمن...
جونسون يزور الإمارات والسعودية للتباحث حول النفط وروسيا
جونسون يزور الإمارات والسعودية للتباحث حول النفط وروسيا...
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام ......
روسيا تجند الآلاف بسورية للقتال في أوكرانيا
روسيا تجند الآلاف بسورية للقتال في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط